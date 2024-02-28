Yaban Çiçekleri’nden heyecan dolu tanıtım

ATV ekranlarında başlayacak olan, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi "Yaban Çiçekleri"nin ilk tanıtımı yayınlandı. Duygusal ve etkileyici planların yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Çift olarak ilk kez ekrana gelecek olan Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'ya ise sosyal medyada beğeni dolu yorumlar geldi. Tanıtımı ile şimdiden dikkat çeken dizinin kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor. Dizi, aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alıyor.