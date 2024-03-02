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Ünlü komedyen sahneden düştü

Özgür Turhan, İzmir’deki gösterisinde seyirci ile sahne arasında boşluğa düştü.

HABER MERKEZİ
Ünlü komedyen sahneden düştü
Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adından söz ettiren ve tek kişilik stand up gösterileriyle geniş hayran kitlesine ulaşan komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki gösterisinde bir kaza yaşadı. Sahneye çıkan komedyen bir anda seyirci ile sahne arasındaki boşluğa düştü. Düştüğü yerden espri yapmaya devam eden Turhan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş ise kaza sonrası açıklama yaptı: "Özgür, İzmir gösterisinde sahnede aşağıya düşüp baygınlık geçirmişti. Şekeri düşmüş, şu an kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış."
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