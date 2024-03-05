İzmir benim evim

İzmir'e olan sevgisiyle bilinen ve burada da yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz gün Karşıyaka'da konser verdi. 'Türkiye'nin Son 10 Yılda En Çok Dinlenen Kadın Şarkıcıları' listesinin ilk iki sırasını Sezen Aksu ile göğüsleyen Zeynep Bastık, Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı 'Lan' için stüdyo çalışmalarını sürdürürken konserlerine de ara vermeden devam ediyor. Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde İzmir Karşıya'daki Carnival Venue'de sahne aldı. Kırmızı dantel elbisesinin üzerine deri bir korse ile orijinal bir tarz yakalayan Zeynep Bastık ilk şarkıdan itibaren inanılmaz bir enerjiyle İzmirlileri kucakladı.

'AYRI BİR YERİ VAR'

Sahnede yerinde duramayan Bastık kıvrak dans figürleriyle, karizması ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla seyircisine unutulmaz saatler yaşattı. Urla'da yaşayan Zeynep Bastık, tüm biletleri günler öncesinden tükenen konserde sevenlerine İzmir'in kalbinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan, müziğe de burada başlayan Bastık "Bu şehrin her köşesinde ayrı bir anım var. İzmir'e geldiğimde kendimi evimde, güvende ve çok mutlu hissediyorum" deyince alkış tufanı koptu.