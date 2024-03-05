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Haberler Sarmaşık Türkiye en obez ülkeler arasında

Türkiye en obez ülkeler arasında

HABER MERKEZİ
Türkiye en obez ülkeler arasında
Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar, vatandaşları obeziteye karşı uyararak, "Ülkemiz Avrupa'da en obez ülkelerin başında geliyor ne yazık ki. Toplum bilincinin oluşması bu hastalığın ortaya çıkmasını önleyebilir" dedi. Obezite rahatsızlığının artık dünya genelinde salgın bir hastalık haline geldiğini kaydeden Doç Dr. Mustafa Atabey, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından da sigarayla birlikte önlenebilir ölüm nedenlerinin başında geliyor. Çocukluk çağından itibaren başlayıp yetişkin çağlara kadar devam eden kronik bir rahatsızlık. Mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor" dedi.
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