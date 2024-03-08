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Haberler Sarmaşık Beyazlar içinde

Beyazlar içinde

HABER MERKEZİ
Beyazlar içinde
EKRANLARIN güzel ve başarılı oyuncusu Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği AVM'de, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, daha sonra kızı Elisa ile birlikte yemek yiyip keyifli vakit geçirdi. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra aracını teslim almak üzere vale noktasına yöneldi. Sade ve şık kombini ile sevenlerinin beğenisini kazanan Fettahoğlu, doğal ve makyajsız güzelliği ile de göz kamaştırdı.
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