‘Elimizin hamuruyla her işi başarıyoruz’

MEDİCANA International İzmir Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı mesleklerden alanlarında simge haline gelen kadınların katıldığı bir atölye çalışmasına imza attı. Seramik sanatçısı Christiane Prandini Sakıpağa'nın yönetiminde gerçekleşen atölyede; ünlü sanatçı Pınar Aylin, rüzgar sörfçüsü Çağla Kubat, köşe yazarı ve yaşam koçu Sezin Sivri, avukat Berna Ayaz Akbaba, Çeşme Germiyan Köyü'nün ünlü ressamı Nuran Erden, master yüzücü ve influencer Beliz Şen, turizmci Gökçe Kesikçiler Buğday ve Medicana International İzmir Hastanesi kadın hekimleri, seramik kadın heykelleri yaparak "Elimizin hamuruyla her eğlenceli bir atölye çalışmasına imza attı. işi başarıyoruz" mesajı verdi.