Kadınlar birlikte çok daha güçlü

Sinema, televizyon ve müzik dünyasından birçok ünlü isim dün sosyal medya hesaplarından 8 Mart paylaşımları yaparak kadınların gününü kutladı. Toplumda kadınlara yönelik var olan ayrımcılığa, şiddete ve baskıya vurgu yapan ünlü kadınlar, birliktelik mesaj verdi. Sanatçıların paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Sanatçı Ayşegül Aldinç, yaptığı paylaşımla, "Birlikte çok güçlüyüz" sözleriyle, bu anlamlı günü kutladı.

NİL KARAİBRAHİMGİL: BUGÜN bizim 'seviyorum beni ben günümüz!' Kendini seven peşimden gelsin. Kadın olmak güzel.

ASLI TANDOĞAN: Çalışan, öğrenen, öğreten, eğlenen, üreten, paylaşan güç timsali canım kadınlar... Haydi tek bir günümüz varmış gibi kutlayalım. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun.

DEMET AKBAĞ: Her kadının farklı bir hikâyesi ve farklı bir mücadelesi var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

SEDA BAKAN: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun a dostlar.

AYŞEGÜL ALDİNÇ: BİRLİKTE çok güçlüyüz. İyi ki varız. Şiddetin son bulması dileğimizin gerçek olabilmesi ümidiyle... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.