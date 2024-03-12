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Haberler Sarmaşık 2024 Eurovision’dan Sertab Erener’e davet

2024 Eurovision’dan Sertab Erener’e davet

HABER MERKEZİ
2024 Eurovision’dan Sertab Erener’e davet
TÜRK pop müziğinin en başarılı kadın sanatçılarından Sertab Erener, önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Sevenlerinin karşısına büyük bir coşkuyla çıkan Sertab Erener, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını, kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Yıllar önce ülkemizi Eurovision'da temsil ederek "Eweryway That I Can" şarkısı ile birincilik gururunu yaşatan Sertab Erener, "Bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldım. Sena Şener ile "Eweryway That I Can" üzerinde oynamalar yapıyoruz. Farklı bir versiyonu mayıs ayında sizlerle de paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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