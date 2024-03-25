Verem aşısının çocukluk döneminde yapılması şart

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, bulaşıcı bir hastalık olan tüberkülozdan korunmak için çocukluk döneminde BCG (Verem) aşısının mutlaka yaptırılması gerektiğini, tedavi edilmeyen tüberküloz hastalığının ölümcül seyredebileceğini söyledi. Dr. Turan, "Tüberküloz, bakterinin vücutta yapmış olduğu enfeksiyonun genel tanımıdır. Tüberküloz, vücutta birçok organda, akciğerde, kemiklerde, böbreklerde, beyinde ve aklınıza gelebilecek her yerde bir enfeksiyon oluşturabilir. Tedavi edilmeyen aktif verem hastalığı genellikle akciğerleri etkiler, ancak kan dolaşımına geçmesi durumunda damar yoluyla böbrekler, omurga ve beyin gibi vücudun diğer organlarına da yayılabilir ve enfekte olan organa göre farklı belirti ve semptomlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.