  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Güven Hokna’dan itiraf: Sette tuvaletleri temizledim

Güven Hokna’dan itiraf: Sette tuvaletleri temizledim

HABER MERKEZİ
Güven Hokna’dan itiraf: Sette tuvaletleri temizledim
USTA oyuncu Güven Hokna, katıldığı bir programda, rol aldığı bir yapım hakkında çarpıcı sözler sarfetti. Çeşitli dizilerde rol alan 7 yaşındaki oyuncu, "Çektiğimiz bir dizide setin tuvaletini temizledim" dedi. Hokna, "Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk. Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey, korunması gerekir. Set kalabalık, yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerine karşılık bulamadım. Ben de titiz bir kadınım. Bir gün doldurdum kovamı deterjanla tuvalete girdim. Fırçalarla bezlerle pırıl pırıl temizledim" ifadelerine yer verdi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA