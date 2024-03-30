Güven Hokna’dan itiraf: Sette tuvaletleri temizledim

USTA oyuncu Güven Hokna, katıldığı bir programda, rol aldığı bir yapım hakkında çarpıcı sözler sarfetti. Çeşitli dizilerde rol alan 7 yaşındaki oyuncu, "Çektiğimiz bir dizide setin tuvaletini temizledim" dedi. Hokna, "Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk. Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey, korunması gerekir. Set kalabalık, yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerine karşılık bulamadım. Ben de titiz bir kadınım. Bir gün doldurdum kovamı deterjanla tuvalete girdim. Fırçalarla bezlerle pırıl pırıl temizledim" ifadelerine yer verdi.