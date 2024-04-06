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Haberler Sarmaşık Stres vertigonun baş düşmanı

Stres vertigonun baş düşmanı

HABER MERKEZİ
Stres vertigonun baş düşmanı
Vertigonun baş dönmesi anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Ayşe Adin Selçuk, pek çok durumun vertigo atağına yol açabileceğini vurguladı. Selçuk, "Uykusuzluk ve stres gibi basit nedenlerle vertigo oluşabilmekteyken, nörolojik kökenli ciddi hastalıkların belirtisi olarak da meydana gelebilir. Uykusuzluk, stres, baş ağrısı, ileri yaş, yüksek tansiyon ve migren, kişileri bu duruma daha duyarlı hale getirir. Şiddetli vertigo atakları, iş-güç kaybı, günlük aktivitelerde bulunamamak ve çoğu zaman yatağa bağımlılık oluşturacak kadar olumsuz sorunlara
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