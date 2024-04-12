“Seyircileri özledik ailecek geldik”

FUNDA Arar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'taydı. Ramazan nedeniyle bir aydır konser vermeyen Arar, "Seyircileri özledik. Buraya ailece geldik. Üç gün burada kalacağız. Daha önce bayram konserlerim ikinci gün oluyordu. Bu defa bayramın birinci günü konser olunca arefe günü geldik" dedi. Çocukluk dönemindeki bayramlardan bahseden Arar, "Bayramlar daha heyecanlı olurdu. Bayram gelince içimizi heyecan kaplardı. Yeni kıyafet ve ayakkabı olunca heyecan oluyordu tabii. Misafirler geliyordu. Bayılırdık misafire... Bayram sofraları olurdu. Bayram harçlıklarıyla şeker ve çikolata alıyorduk" diye konuştu.