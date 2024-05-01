Hadise önceki gün yüzü olduğu aracın tanıtımına katıldı. Daha öncesinde adı Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira ile anılan Hadise gazetecilerin 'Hazır aşk demişken sormak istiyoruz. Toreira ile birlikte olduğunuz dedikodusu doğru mu?' sorusuna, "Aşk deyince de ben be. Lucas beni dinlemeye geldi. Çok yakın bir arkadaşım. Ben de maçlara gidiyorum çünkü maç izlemekten keyif alıyorum. Maç izleyince çok huzurlu oluyorum. Önemli bir maç varsa izlemesi bana keyifli geliyor. Size şöyle söyleyeyim; hayatımda kimse yok, hayatımda aşk yok, tekrar söyleyeyim aşk yok. Kendimle çok mutlu olduğum bir dönemdeyim." dedi.