31 yılın ardından ‘Yol Ver Aşka’ dedi

POP müziğin sevilen ismi Eda Özülkü, "Şimdi 90'lar 3" albümünün Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan dokuzuncu single çalışması "Yol Ver Aşka" ile bugün müzikseverlerle buluşuyor. Eda Özülkü, sözü ve müziği Metin Özülkü'ye ile kendisine ait olan "Yol Ver Aşka" parçasını, "Şimdi 90'lar 3" albümü için yeniden yorumladı. Eda Özülkü'nün, 1993 yılında yayınlanan ilk albümü "Parolayı Söyle"de seslendirdiği şarkının orijinaline sadık kalınarak hazırlanan yeni düzenlemesinde, eşi Metin Özülkü ve Hasan Çiçek'in imzası var.