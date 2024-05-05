Tanyeli’den üzen açıklama

GERÇEK adı Öznur Kral olan Tanyeli, geçtiğimiz yıl fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı ile 99 kilodan 60 kiloya kadar düşmüştü. 53 yaşındaki ünlü isim ameliyat sonrası rutin kontrolleri sırasında ise kansere yakalandığını öğrenmişti. Sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Üçüncü evredeyim, tümör arter damarıma yerleşti. Doktorlar 'Eğer ameliyat olursan masada kalabilirsin' dedi. Tedavi gördüm ancak tümör küçülmüyor. Yataktan kalkamıyorum. İlaçlar bana mısın demiyor. Elimi kaldıramıyorum" dedi.