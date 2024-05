SANATÇI Işın Karaca, herkesin kalbinde yer edinmiş parçalarını senfonik formatta, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dinleyicisiyle buluşturdu. 15 parçalık bir başyapıt olan bu konser, içinde Klasik Müzik, Bigband, Jazz ve Pop tarzlarının yer aldığı, aranjmanların Can Yapıcıoğlu tarafından yapıldığı The Best in Symphonic Albümü'nün ilk konseri olarak gerçekleşti.