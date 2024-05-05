Turan Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Ege Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali Ödül Töreni düzenlendi. Törene, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de katılım gösterdi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Festival kapsamında uluslararası film yarışması, 3 söyleşi, 2 fotoğraf sergisi, 7 gösterim seçkisi, 1 resim sergisi, 1 konser, 1 dans gösterisi gerçekleştirildi. Festivale 77 ülkeden bin 55 başvuru yapıldı. Bugünkü ödül töreninde dereceye giren filmlere verilecek ödüllerin yanı sıra 13 ayrı kategoride özel ödüller de verilecek. Ödül alacak olan sanatçılarımızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Festival kapsamında ilk olarak prestij ödülleri verildi. İnsani Değerlere Katkı Ödülü Yönetmen Derviş Zaim ile Ferhat Eşsiz'e, Kültürel Çeşitliliğe Katkı Ödülü TRT İzmir Bölge Müdürü Mevlüt Şahbaz'a, Toplumsal Duyarlılık Ödülü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e verildi.

13 FARKLI KATEGORİ

Ege Üniversitesi 2024 Yılı Vefa Özel Ödülünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Ahmet Canbaz alırken, Kültürel Hafıza Ödülü'nü Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Daire Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Kültürel Miras Ödülü'nü Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal alırken pek çok isim de kategori ödüllerinin sahibi oldu. Festivalde yarışan filmlerde ise; Azerbaycan birinciliğini Voice ile Zamin Mammadov, Kazakistan birinciliğini Lullaby ile Dilshat Rakhmatullin, Kırgızistan birinciliğini Hope ile Saule Mukanbetova, Özbekistan birinciliğini Taste of Grapes ile Dmitriy Lebedev, Türkiye birinciliğini Tradition ile Ali Rıza Bayazıt, Türkmenistan birinciliğini Ümit ile Muhammet Annamuhammedov, Uluslararası kategori birinciliğini ise Elika Mehranpoor aldı.