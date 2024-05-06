Kuzey’in Oğlu güneyi salladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğlence mekanlarının olduğu sokakta, farklı bir konsept ile tüm yaz boyunca Türk halk müziği, sanat müziği ve arabesk sanatçılarını ağırlamaya hazırlanan mekanın açılış gecesinde Karadeniz'in simge isimlerinden Volkan Konak sahne aldı.

CANLI PERFORMANS

Türk halk müziğinin sevilen sesi 'Kuzeyin oğlu' olarak anılan Konak, kendisini dinlemeye gelenlere şükranlarını ileterek, Marmaris'in güzelliğine değindi. 63 yaşındaki Volkan Konak, sevilen şarkılarını orkestrası eşliğinde canlı olarak seslendirirken, şiir de okudu. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelen konuklar, sanatçının her şarkısını ve şiirini telefonları ile kaydetti.