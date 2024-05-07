Erçetin: Ölümü şaibeli değil

ESKİ manken Yeşim Erçetin iki yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci, evinde ölü bulundu. Kardesece'nin ani vefatı şüpheli ölüm iddialarını beraberinde getirdi. Eşi Fevzi Kardesece'nin şüpheli ölümünün ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Yeşim Erçetin, "Şaibeli ölüm değil. Düşmeye bağlı, kafasını çarptığı, bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler. Ölmeden hemen önce 'Gidecek Bir Gün' şarkısını cepten attı. Aradım, açmadı. Koşarak gittim. Banyoda kanlar içindeydi. Boşanıyorduk, ama çok sevmiştim" dedi. Yeşim Erçetin geçtiğimiz günlerde de eşinden şiddet gördüğünü ve boşanacağını açıklamıştı.