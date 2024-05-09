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Haberler Sarmaşık Hugo Boss tekstil 300 öğrenciyi ağırladı

Hugo Boss tekstil 300 öğrenciyi ağırladı

HABER MERKEZİ
Hugo Boss tekstil 300 öğrenciyi ağırladı

25 yıldır İzmir'de faaliyet gösteren HUGO BOSS Tekstil Sanayi, gençleri güçlendirmek ve kariyer yolculuklarında cesur adımlar atmalarına ilham olmak amacıyla gerçekleştirdiği Future Summit'te 300 üniversite öğrencisini kampüsünde ağırladı. İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, tekstil mühendisliği, endüstri mühendisliği, moda tasarım, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencileri başta olmak üzere pek çok bölümden öğrenci büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik, HUGO BOSS Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya'nın "Cesaretle Geleceğe" adlı sunumuyla başladı. Ardından öğrenciler ilgi alanlarındaki departmanları daha yakından tanıma fırsatı yakalamak ve akıllarındaki soruları paylaşmak için farklı departmanların yöneticileriyle bir araya geldi. HUGO BOSS Tekstil Sanayi kurulduğu günden bu yana toplamda 23 bin öğrenciyle kariyer etkinliklerinde bir araya gelirken, 1500'den fazla öğrenciye de burs desteği verdi

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