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Yeşim Erçetin’in ‘intihar’ itirafı

HABER MERKEZİ
Yeşim Erçetin’in ‘intihar’ itirafı
ESKİ manken Yeşim Erçetin, boşanma aşamasında olduğu Fevzi Kardeseci'nin intihar ettiğini açıkladı. Uzmanların üzerinde şaibeli ölüm olarak durduğu ve araştırmaların sürdüğü olayda, Erçetin yeni yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı, o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu. Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Bunu niye mi şimdi açıklıyorum. Çünkü kardeşi, ağabeyinin ölüm şeklinin açıklanmasını istemedi. Fakat sonra Fevzi'nin cinayete kurban gittiği, benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf haberler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp, intihar olayını açıklamamız gerektiğini söyledim. Olayı açıklıyorum: Eşim intihar etti."
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