Süreyya Yalçın’ın annesi hayatını kaybetti

SON dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, dün acı haberle sarsıldı. Açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ismin annesi Ülkü Yalçın, 77 yaşında hayatını kaybetti. 2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı. Son gönderilerinden sonra ünlü ismin aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamış ve Yalçın'a eleştiri yağmıştı. Süreyya Yalçın, dün aldığı acı haberi, takipçileriyle paylaştı. Hayatını kaybeden annesi Ülkü Yalçın, öğrenilen bilgilere göre Miami'de defnedilecek.