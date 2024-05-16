Hülya Avşar’ın reklam kazancı

ŞARKICI ve oyuncu Hülya Avşar, yüzü olduğu markayla anlaşmasını uzattı. Anlaşmasını 2,5 yıl daha uzatan şarkıcının 50 milyon TL aldığı iddia edildi. Şu sıralar internet platformunda yaptığı röportajlarla sık sık gündem olan Hülya Avşar, son dönemde çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiriyor. Ünlü isim, yüzü olduğu yıllardır çalıştığı mobilya markasıyla 2,5 sene daha anlaşan sanatçının aldığı ücret çeneleri yoracak. Avşar, 2,5 sene için 50 milyon lira aldı. Şarkıcı, 2,5 yıl boyunca reklamlarda ve Türkiye'nin birçok şehrinde billboardlarda yer alacak.