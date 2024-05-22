Çığlık atmanın bedeli 4 bin dolar

ABD'DE kadınlar arasında son dönemde popüler hale gelen yeni trend "öfke ritüelleri" oldu. Kadınlar, bastırılmış duygularını serbest bırakmak ve kendileriyle yeniden bağlantı kurmak amacıyla ormanda bağırıp sopalarla yere vurdukları ritüellere katıldı. Bu ritüeller, sosyal medya platformlarında geniş ilgi görmeye başladı. USA Today'de yer alan habere göre, öfke ritüelleri genellikle orman gibi uzak bölgelerde gerçekleştiriliyor ve kadınlar duygularını özgürce ifade etme imkanı buluyorlar. 'Spiritüel Peri Annesi' olarak bilinen Mia Banducci, bu tür öfke ritüellerinin fiyatları 2 bin ila 4 bin dolar arasında değiştiğini söylüyor.

'RİTÜEL' CEP YAKIYOR

BİR günlük deneyim yaklaşık 222 dolara denk geliyor. Ancak bu trend, bazı eleştiriler de alıyor. Eleştirmenler, bu ritüellerin aslında duygusal problemlerin çözümünden çok yüzeysel bir rahatlama sağladığını ve bunun için yüksek meblağlar ödemenin mantıklı olmadığını savunuyorlar.