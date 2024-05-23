  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ayrılık var şiddet yok

Ayrılık var şiddet yok

HABER MERKEZİ
Ayrılık var şiddet yok
OYUNCU Fırat Tanış, önceki gece İstanbul Havaalanında görüntülendi. Londra'dan geldiğini söyleyen Fırat Tanış, Türkiye'ye indiği gibi bir döviz bürosunda para bozdurdu. Ardından parayı çantasına koyan Tanış, "Londra'dan oyundan geldim. Her şey yolunda. Oyunlar devam edecek. Ben tatil yapmayacağım." dedi. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İlkim Tamkan, birlikte olduğu oyuncu Fırat Tanış'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığına dair iddiada bulunmuştu. Yaşananların ardından ikili ayrılık kararı almıştı. Bu sorular karşısında Fırat Tanış, "Ayrılık yaşadık ama böyle bir şey olması mümkün değil" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA