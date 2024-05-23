Ayrılık var şiddet yok

OYUNCU Fırat Tanış, önceki gece İstanbul Havaalanında görüntülendi. Londra'dan geldiğini söyleyen Fırat Tanış, Türkiye'ye indiği gibi bir döviz bürosunda para bozdurdu. Ardından parayı çantasına koyan Tanış, "Londra'dan oyundan geldim. Her şey yolunda. Oyunlar devam edecek. Ben tatil yapmayacağım." dedi. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İlkim Tamkan, birlikte olduğu oyuncu Fırat Tanış'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığına dair iddiada bulunmuştu. Yaşananların ardından ikili ayrılık kararı almıştı. Bu sorular karşısında Fırat Tanış, "Ayrılık yaşadık ama böyle bir şey olması mümkün değil" dedi.