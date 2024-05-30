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Haberler Sarmaşık Türk kadınını anlatan gösteriye seyirciden tam not

Türk kadınını anlatan gösteriye seyirciden tam not

HABER MERKEZİ
Türk kadınını anlatan gösteriye seyirciden tam not
İZMİR Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Umay Asenalar Dans Topluluğunun hazırlamış olduğu Kuvâ-yi Milliye'den Cumhuriyet'e Türk kadınını konu alan "FEDA" dans tiyatrosu izleyicileri büyüledi. Yönetmenliğini Cihan Babacan'ının yaptığı Kuvâ-yi Milliye'den Cumhuriyete Türk kadınını konu alan "FEDA" dans gösterisinde tarihte Tük kadınının fedakarlığı sahnelendi. Gösterileri büyük ilgiyle izlediklerini belirten izleyiciler, Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadınının verdiği mücadele ve fedakarlığı bir kez daha görmek kendilerini duygulandırdıklarını belirtti.
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