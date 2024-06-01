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Ludovico Einaudi İstanbul’da konser verecek

HABER MERKEZİ
Ludovico Einaudi İstanbul’da konser verecek
Çağdaş klasik müziğin önemli isimlerinden İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, 11 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. Einaudi'nin müzikal yolculuğu, amatör bir piyanist olan annesinin rehberliğinde başladı. Sanatçı, Azio Corghi, Luciano Berio ve Karlheinz Stockhausen ile birçok usta isimden ders aldı. Kariyerini bale, sinema ve tiyatro için bestecilik yaparak geliştiren Einaudi'nin "Le Onde" ve "I giorni" albümleri dinleyicilerin beğenisini kazandı.
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