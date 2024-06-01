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Özdilek İzmir’de yıl sonu gösterisi

HABER MERKEZİ
Özdilek İzmir’de yıl sonu gösterisi
ÖZDİLEK İzmir, sosyal ve kültürel çalışmalar kapsamında başlattığı yaratıcı drama kursunun öğrencilerine özel yıl sonu gösterisi düzenledi. 25 Mayıs tarihinde, Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Tiyatro Salonu'nda düzenlenen yıl sonu gösterisine, drama atölyesi öğrencilerinin aileleri ve Özdilek İzmir yönetimi katıldı. İlk kez sahne deneyimi yaşayan çocuklar, heyecanlarına rağmen her oyunun hakkını vererek ailelerine keyifli ve gurur dolu bir akşam yaşattı. Gösteri, eğitim alan çocuklara sertifika ile hediyelerinin verilmesi; eğitmenler Cengiz Oba ve Şirin Oba'ya çiçek ve plaket takdim edilmesiyle son buldu.
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