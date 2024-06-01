Yazar Azra Kohen’e tepki büyüyor: Kitapları satıştan kaldırıldı

Fi, Çi ve Pi kitaplarıyla tanınan Azra Kohen'in geçtiğimiz günlerde Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. "Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Kendi yavrusunu bombanın atılacağı yere götürüp videoya çeken hiç kimse yaşamayı hak etmiyor" diyen Kohen, kısa sürede linç edilmeye başladı. Kohen'in bu sözleri oldukça tartışma yaratırken soy isminden dolayı kendisini Yahudi sananlar da "İçimizdeki Yahudi" yakıştırması yaptı. Gerçek adı Özge Azra Sarızeybek olan ünlü yazar Yahudi Sadok Kohen ile evlenerek eşinin soy ismini aldı. Azra Kohen yaptığı açıklamada bu durumu hatırlattı.

'AFFEDİLMEZ BULUYORUM'

Aylar önce paylaşması için kendisine bir video gönderildiğini söyleyen Azra Kohen, "Çocukları istismar eden bir grup var ve onlarla sosyal medya üzerinden büyük bir tartışmaya girdim. Çocukların istismar edildiği, dedi. Kohen, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Verdiğim tepki video çekebilmek için çocukların istismar edilmesine yol açanlara verdiğim tepkidir. Ben Filistinli annelere tek bir kelime bile etmedim. Çocukların kurban edilerek video çekilmesine meydan verenlere tepki verdim. İsrail'in öldürdüğü masum insanlar özellikle de çocuklar yüzünden İsrail devletini affedilemez buluyorum."

YORUMA KAPATILDI

Bir online kitap alışveriş platformu, Azra Kohen'e ait kitapları satıştan kaldırdı. Öte yandan Kohen'in yayınevi ise tepkiler sonrası sosyal medya paylaşımlarını yoruma kapattı.