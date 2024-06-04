Acı kayıp rapçileri birleştirdi

TÜRK Rap Müziği'nin duayen isimleri olan Ceza ve Sagopa Kajmer arasındaki buzlar acı olay sonrası eridi. Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi Sepi Özyavuz vefat etti. Annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan Kajmer'e ilk başsağlığı, ünlü rapçi Ceza'dan geldi. Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz annesi uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor ve bir süredir hastanede tedavi görüyordu. İki gün önce yoğun bakıma kaldırılan 71 yaşındaki anne Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü rapçi Ceza paylaşım yaparak, "Başın sağ olsun, çok ağır acı... Sana ve ailene sabırlar diliyorum... Rahmetle..." ifadelerini kullandı.