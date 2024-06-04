Ölüm bile ayıramadı! 17 gün arayla vefat ettiler

USTA sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından 17 gün sonra bir acı haber daha geldi. Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç da hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yolaç'ın ölümünden 17 gün sonra 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk Yolaç da yaşamını yitirdi. Yolaç Ailesi, acı haberi yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu: "Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran'da Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Yolaç Ailesi."