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Haberler Sarmaşık Zeynep Koçak’tan kötü haber: 23 yıldır mücadele ediyorum

Zeynep Koçak’tan kötü haber: 23 yıldır mücadele ediyorum

HABER MERKEZİ
Zeynep Koçak’tan kötü haber: 23 yıldır mücadele ediyorum
KOMEDİ programı ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Zeynep Koçak, 23 yıldır mücadele ettiği hastalığını ilk kez paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı zorlukları takipçilerine anlatan Koçak, iş yaşamında karşılaştığı olumsuz durumların psikolojik rahatsızlığını tetiklediğini ifade etti. Koçak, Derealizasyon adı verilen gerçeklik algısının yitirilmesi olarak özetlediği hastalığının tedavisinin olmadığını belirtti. 23 senedir aralıksız bir şekilde bu hastalıkla mücadele ettiğinin söyleyen Koçak, "7 gün 24 saat yaşadığım ve gerçek hissetmek nasıl bir şey artık unutalı çok olduğu bir rahatsızlıkla uğraşıyorum. Maalesef tedavisi olmayan bu rahatsızlıkla beraber üzerine anksiyete, panik atak gibi rahatsızlıklar eklenince inanın her şey yolunda gitse bile ilerlemek çok zor oluyor" dedi.
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