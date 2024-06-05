İzmir’de unutulmaz ‘Ervah-ı Zenan’ konseri

İZMİR'DE, tamamı kadın sanatçılardan oluşan "Ervahı Zenan" isimli Türk müziği grubu, son konseri "Karagöz ve Hacivat Musikisi" ile dinleyenleri mest etti. İçerik ve oluşum anlamında İzmir'de ilk kadın grubu olan ve tamamı kadın sanatçılardan oluşan "Ervah-ı Zenan" isimli Türk müziği grubu, verdiği son konser büyük beğeni topladı. Dile pelesenk olan şarkılar kulakların pasını silerken, Viyolonsel sanatçısı Dr. Seher Erkan ve Arp sanatçısı Meriç Dönük'ün de eşlik ettiği konser, dinleyicilere unutulmaz bir konser keyfi yaşattı.