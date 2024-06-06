‘24 yıl emek verdim rakibim yok’

HANDE Yener, önceki gün katıldığı bir davette çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yine ilginç sahne kostümü ile dikkatleri üzerine toplayan Yener, üzerindeki kıyafetlerini muhabirlere anlattı. Yener, "Stylingler konuşuyor. Özel bir şeyler hazırladım kendim için de... Bu enerji bana da bir şeyler katıyor." dedi. Sektörde 24 yıldır emek verdiğinin altını çizen Yener, "Uzun zamandır polemiklere de dahil olamıyorum ama bu yaz bol bol polemik olacak. Tekrar magazin günlerimize dönebiliriz. Yaz da yaklaştı, konserler var rakipler de yok" diyerek kendisine rakip görmediğini dile getirdi.