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Haberler Sarmaşık Çolak’ın torun sevgisi

Çolak’ın torun sevgisi

HABER MERKEZİ
Çolak’ın torun sevgisi
TÜRK futbol tarihinin yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan efsane futbolcu, bir süre mağazaları dolaştıktan sonra meydan katında bir restoranda öğlen yemeği yedi. Eğlenceli bir gün geçiren eski futbolcu, "Torunum Eva'yı özlüyorum, hep onunla gelirdik buraya, hasreti içimi parçalıyor" açıklamasında bulundu. Tanju Çolak'ı karşısında gören futbolseverler efsane isim ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.
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