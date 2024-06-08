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Tuz Adam’ın rekor pozu

Kendine özgü ‘tuzlama’ (saltbae) hareketiyle ününü dünya çapında duyuran ve çeşitli ülkelerde restoranlar açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Gökçe, vergi rekortmenleri arasında ilk 100’e girmeyi başardı

HABER MERKEZİ
Tuz Adam’ın rekor pozu

Dünyaca ünlü restoran zincirinin sahibi olan Nusret Gökçe başarılarına bir yenisini ekledi. Vergi rekortmenleri arasında ilk 100'e girmeyi başaran ünlü işletmeci, aldığı teşekkür plaketinin sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Son yıllarda popülerliği artan işletmeci ve şef Nusret Gökçe, vergi rekortmenleri arasında yerini aldı.

Çektiği et videoları ve zincir restoranlarıyla ünlü olan Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda vergi rekortmeni olduğunu açıkladı. Paylaşımında, "2020-2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100'e girmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Alın teriyle, 7/24 ülkemiz için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz." diyerek bu başarının, tüm Nusr-Et ailesinin emeğinin karşılığı olduğunun altını çizdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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