Tuz Adam’ın rekor pozu

Dünyaca ünlü restoran zincirinin sahibi olan Nusret Gökçe başarılarına bir yenisini ekledi. Vergi rekortmenleri arasında ilk 100'e girmeyi başaran ünlü işletmeci, aldığı teşekkür plaketinin sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Son yıllarda popülerliği artan işletmeci ve şef Nusret Gökçe, vergi rekortmenleri arasında yerini aldı.

Çektiği et videoları ve zincir restoranlarıyla ünlü olan Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda vergi rekortmeni olduğunu açıkladı. Paylaşımında, "2020-2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100'e girmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Alın teriyle, 7/24 ülkemiz için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz." diyerek bu başarının, tüm Nusr-Et ailesinin emeğinin karşılığı olduğunun altını çizdi.