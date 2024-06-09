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Haberler Sarmaşık 80 yaşında koro yönetiyor

80 yaşında koro yönetiyor

HABER MERKEZİ
80 yaşında koro yönetiyor
Burhaniye' de, Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun Reha Yurdakul Salonundaki konseri ilgi gördü. Koronun şefliğini de 3 yıldan beri, yapan 80 yaşındaki Tuğrul Atatüre üstlendi. Gençlere taş çıkartan Atatüre, yönetimiyle takdir topladı. Müzik aşkının devam ettiğini kaydeden sanatçı, "Bu müzik aşkı ilkokuldan başlayan bir sevgi, hasret ve güzellikle devam etti. İnşallah, daha da iyi günleri hep beraber geçireceğiz. Arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi amatör. Bir tek profesyonel saz ve söz yok içimizde" diye konuştu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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