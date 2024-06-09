Alba’nın fitlik sırrı limon çıktı

ABD'Lİ ünlü oyuncu Jessica Alba, formda kalma sırlarını açıkladı. 38 yaşındaki üç çocuk annesi Alba, sağlıklı ve fit kalmanın yollarını anlatırken, formda kalmasının sırrı ise limonda çıktı. Her sabah güne limonlu ılık su içerek başladığını belirten güzel oyuncunun bu alışkanlığı, hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de güne enerjik başlamasını sağlıyor. Öte yandan limonlu suyun faydaları ise saymakla bitmiyor. Başta sindirim sistemi olmak üzere karaciğer temizliği, ağız sağlığı, romatizma ve tansiyon ve toksin temizliği gibi vücuda bir çok faydası bulunuyor.