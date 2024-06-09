‘Özne ünlüler değil Filistin olmalı’

Okan Bayülgen, Filistin için birleşme çağrısı yaptı. Sanatçı, kırmızı halılarda, toplantılarda ve sosyal medya mecralarından ziyade sokaklarda protesto önerdi. Ünlü şovmen, "Sanatçıların Filistin protestolarını bunun yasaklandığı kırmızı halıda ya da filan törenlerde, filan toplantılarda, bu konuda, bu konuya dikkat etmek için yaptıkları hareketler tabii ki çok güzel tabii ki çok yaratıcı. Ama bu protestolar genelde sanatçıyı takdir etmemize yarıyor. Özne teşkil etmiyor Filistin burada" diyerek sanatçıların bu konuda daha samimi davranmaları gerektiğinin altını çizdi.

"RE-POST'LA İŞ BİTMİYOR"

Bayülgen, sanatçıların konfor alanlarından yaptıkları protestoları eleştirerek, "Bunun yolu sosyal medyadan bilinçlenmek değil. Bunun yolu en azından gazete okumak en azından. Bunu dijitalde de yapabilirsiniz, gazete okuyabilirsiniz ya da bu konuyla ilgili yapılan belgeleri ve belgeselleri izleyebiliriz. Bu konuda duyarlılık böyle bir şey. Sosyal medya doğru adres değil. Kimsenin bir anda öfkesini dindirecek ve biraz önce bahsederken şimdi tamamen o konuyu unutacak bir hareket içerisinde olmasını istemiyoruz. Gerçekten bir hareket hem biz büyükler için önemli hem de çocuklarımıza dünyada olanlara seyirci kalmamanın ne demek olduğunu göstereceksek ilk önce bunun bir acı fotoğrafını tekrar göndermekle sınırlı kalmayacağını göstermemiz lazım. Sadece Instagram'da ya da Twitter'da herhangi bir şeyi "re-post" ederek bitmiyor bu iş" dedi.