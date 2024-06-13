Tiyatronun Afifeleri

Tiyatronun prestijli ödüllerinden olan Afife Tiyatro Ödülleri bu yıl Yapı Kredi sponsorluğunda 26. kez düzenlendi. Özge Borak ve Mert Fırat sunduğu Haliç Kongre Merkezi'ndeki ödül töreninde, yılın en başarılı oyunu ödülünü Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda sergilenen "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" kazandı. Yılın en başarılı yönetmeni ödülüyse "39 Buçuk Basamak" oyunuyla Oğuz Utku Güneş'in oldu. Yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülünü Kel Diva'daki performansıyla Zuhal Olcay kazanırken, yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülünü "Çirkin" oyunuyla Onur Berk Arslanoğlu aldı.

GECENİN ÖZEL ÖDÜLLERİ

Özel gecenin ödül kazananları arasında ise şu isimler yer aldı: En başarılı yardımcı kadın oyuncu Çağdaş Ekin Şişman (Büyük zarifi apartmanı), en başarılı yardımcı erkek oyuncu Erkan Baylav (Şakşakçılar), En başarılı hareket düzeni Şahika Tekand (On adımda unutmak), En başarılı ışık tasarımı Yakup Çartık (Otomatik portakal), En başarılı sahne müziği Sarp Palaur, Burak Kaya, Utar Dündar Artun (Otomatik portakal), En başarılı giysi tasarımı Çevren Sarayoğlu (Yaşamak mı ölmek mi), En başarılı sahne tasarımı Murat Gülmez (Yaşamak mı ölmek mi), En başarılı genç kuşak sanatçı Emrecan Karakurum (Bu taraftan daha güzelim). Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında; Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü, Haldun Dormen Özel Ödülü, Yapı Kredi Özel Ödülü de sahiplerini buldu.