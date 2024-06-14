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Haberler Sarmaşık ‘Mağdurum’ diyen şahıs şantajcı çıktı

‘Mağdurum’ diyen şahıs şantajcı çıktı

HABER MERKEZİ
‘Mağdurum’ diyen şahıs şantajcı çıktı
ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Esra Erol'da'ya Faris Ç. isimli şahsın açıklamaları damga vurdu. Faris Ç, "Sosyal medyadan tanıştığım sevgilim Emriye kaçtı, ailesi beni onu öldürmekle suçluyor" dedi. Esra Erol ise gerçekleri kısa sürede ortaya çıkardı. "Mağdurum" diyerek programa başvuran Faris Ç.'nin aslında evli, kadınlara şantaj yapan saplantılı bir kişi olduğu anlaşıldı. Şantaj mağduru Emriye canlı yayına bağlandı. "Faris beni ve ailemi tehdit etti, bana uygunsuz görüntülerimle şantaj yaptı" dedi. Genç kadın Faris Ç. tarafından uğradığı eziyetleri tek tek anlattı. Canlı yayında ortaya çıkan gerçekler ihbar kabul edildi. Emniyet harekete geçerek Faris Ç.'yi gözaltına aldı.
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