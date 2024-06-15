Hasan Can’a itibar suikastı

Partide tanıştığı genç kadını evinde alıkoymakla suçlanan komedyen Hasan Can Kaya, tüm iddiaları reddetti. Kendisine iftira atıldığını belirten Kaya, yasal yollara başvuracağını açıkladı. İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, tanıştığı ünlü komedyenin İstanbul Levent'teki evinde alıkonulduğunu iddia etti ve polis çağırdı. Emniyet güçleri tarafından evden çıkarılan genç kadın ve Kaya karakola götürülürken hakkındaki iddialara cevap verdi.

Genç kadın arkadaşlarına "Beni kurtarın" diye mesaj atmıştı.

İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan Hasan Can Kaya, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikastı var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş" dedi.

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