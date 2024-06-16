Teknoloji ile moda birleşti

Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olan öğrencilerin yaklaşık 200 projesinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Büyük heyecana sahne olan 'Mezuniyet Sergisi ve Defilesi', kampüste gerçekleşti.

YENİLİKÇİ VİZYON VURGUSU

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, fakülte olarak bugüne kadar pek çok yenilikçi ve inovatif projeye, araştırmaya imza attıklarını belirterek, "3 bin mezun verdik, ilkleri başardık" dedi. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Toros Mutlu ise etkinliğe ilişkin katılımcılara detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN

Öğretim Görevlisi Dr. Mutlu, "Bölümlerimiz, estetik işlev, yenilikçi ifade ve duyusal keşiflerin birleşimini sergiledi" dedi. Katalogda, projelerin iki ve üç boyutlu görsellerine ve videolarına yer verildi. Yoğun katılımın olduğu gecede, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü mezunlarının hazırladığı birbirinden özel eserler, defilede yer aldı.