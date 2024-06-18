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Haberler Sarmaşık Tatlıses’ten şoke eden paylaşım! Bayramı göremediler!

Tatlıses’ten şoke eden paylaşım! Bayramı göremediler!

Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla yıllardır gündemden düşmeyen türkücü İbrahim Tatlıses kendisine kötülükleri dokunan üç arkadaşıyla fotoğrafını yayınlayarak, “Bu üç Hasan bana kötülük etti. Bu bayramı göremediler” dedi. Ünlü türkücünün paylaşımını görenler şaşkına döndü.

ERCAN AKGÜN
Tatlıses’ten şoke eden paylaşım! Bayramı göremediler!

Müzik kariyerinin dışında özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük ettiklerini belirttiği üç kişiyle fotoğrafını yayınladı. Ünlü türkücünün sert mesajı görenleri şaşkına çevirdi. Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ve torunu ile yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemde olan İbrahim Tatlıses, bu kez sosyal medya mesajıyla adından söz ettirmeyi başardı. Kurban Bayramı'nın ilk günü dikkat çeken bir paylaşıma imza atan 72 yaşındaki sanatçı, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

ÜÇÜ DE HASAN

Instagram'da nostaljik bir fotoğrafa yer veren Tatlıses, "Bu gördüğünüz üç arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi. Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah taksiratlarını affetsin" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in çok konuşulan paylaşımına, 1993 yılında müzikseverlerle buluşturduğu 'Ben Ne İnsanlar Gördüm' şarkısını da eklemesi dikkat çekti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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