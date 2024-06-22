Bayram coşkusunu Özdilek’te yaşadılar

ÖZDİLEK İzmir, Kurban Bayramı'nda minik misafirlerini, Kral Şakir çizgi filminin sevilen kahramanları Şakir ve Fil Necati ile buluşturdu. 17 - 18 - 19 Haziran 2024 tarihlerinde miniklerle buluşan sevimli kahramanlar, bayram neşesini ikiye katladı. Etkinlik boyunca korsanlar, hazineler, oyun ve macera dolu bir yolculuğa çıkan minikler, Şakir ve Fil Necati ile arkadaş oldu, onlarla bol bol dans etti. Etkinlik sonunda yeni arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren minikler, unutamayacakları bir bayram anısıyla alandan ayrıldı.