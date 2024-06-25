Tokat savunması geldi: Kumpas, şantaj, montaj

Ayhan Sicimoğlu'nun eski personelinin çektiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Sicimoğlu, kamerayı tutan kişiye tokat atıyor. Sicimoğlu ise sosyal medya hesabından, paylaşımların yanıltıcı olma amacı taşıdığını ifade etti ve "Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yok" dedi. Sosyal medyada, Sicimoğlu ile tartışan ve ardından Sicimoğlu tarafından tokata maruz kala bir kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, eski çalışan olduğu iddia edilen kişi parasını da alamadığını öne sürdü.

'ŞANTAJA MARUZ KALDIM'

Ayhan Sicimoğlu kumpasa ve şantaja tepki gösterdi ve 'Video planlayarak çekilmiştir' dedi. Ayhan Sicimoğlu "Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir" dedi. Ayhan Sicimoğlu ayrıca olayın hemen ardından polise şikayette bulunduğunu da söyleyerek kendisinden büyük paralar istendiğini de açıkladı. Ayhan Sicimoğlu'nun saldırdığı çalışan Samet İşitmezoğlu uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yayınladı.

'33 BİN LİRA TEKLİF ETTİ'

İşitmezoğlu, "Kendisi bana ulaştı, Samet'ciğim dedi. Olaya kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videoları yayınlamanı istemiyorum. Videolar karşılığı sana 33 bin lira gibisinden bir para sundu. Videoları sileceğimden, videoları hiçbir yerde yayınlamayacağıma dair. Videoları yayınlarsam da benden 300 bin TL talep edeceğine dair sözleşme yaptı avukatıyla birlikte. Ve sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Bunu kabul etmediğimi söyledim. Siz beni yolumdan çevirmeye çalışıyorsunuz, Videoları yayınlayıp yayınlayamayacağıma siz karar veremezsiniz dedim. Videoları yayınlayacağıma, haber kanallarına ileteceğimi onlara söyledim" dedi.