Kızıyla hastanelik olunca Bodrum’a verdi veriştirdi

Yeşim Salkım memleketi olan Bodrum'a kızı Ada ile birlikte tatil yapmaya gitti. Ancak, dışarıda yedikleri bir yemek sonrası zehirlenerek zor günler geçirdiklerini belirtti. Salkım, hastanelerden eve gelemediklerini söyledi. Salkım sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda Bodrum'a verdi veriştirdi.

'BİR DAHA BURAYA GELMEYİ DÜŞÜNMEM'

Bodrum'da alt yapının çöktüğünü de belirten Salkım sokaklara atılan çöplerden tutun da son zamanlarda sürüleşen yakarcalardan da şikayetçi. Sanatçı, yayınladığı videoda ilaçlama yapmaması sebebi ile çoğalan ve ısırdığı yerlerin kaşınmasına sebep olan yakarcalar Bodrum'u adeta sarmış durumda diyerek, "Milas'lı olmama ve çocukluğundan beri Bodrum'a gelmeme rağmen artık bu sene son Bodrum defterini büyük ihtimalle kapatıyorum" dedi.

'DURUM GERÇEKTEN İÇLER ACISI'

Ünlü oyuncu, "Ben 4 gündür çok hastayım. Ada dün zehirlendi. Lütfen Bodrum'da dışarıdan bir şey yemeyin. Bilmediğiniz yerden yemeyin" dedi. Salkım, Bodrum'un eski halinden çok uzak oldu