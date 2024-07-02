Geleceğin sanatçıları dinleyenleri mest etti

9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurs koordinatörlüğü tarafından DEU Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, ana sanat dallarına bağlı opera, bale, piyano, keman, bestecilik, orkestra şefliği, arp, klarnet gibi enstrüman sanat dallarında kurs alan öğrencilerinin performanslarını sergilediği programda izleyiciler keyifli vakit geçirdi.

Yazarımız Gonca Elibol'un kızı Beste Elibol opera sanatçıları ile herkesi mest etti. Kurs Koordinatörü Gönül Soğulcaklı, "Bu gençlerimiz gelecekte büyük sanatçılar olacak, ülkemizin kültürel ve toplumsal gelişmesine katkı sağlayacak. Her biri ülkemizi dünyada temsil edecek. Sanata önem veren bir toplum hayatın her alanında gelişir. Biz kurs olarak, gençlerimizin toplumsal gelişime katkı sağlaması, toplumda rol model bireyler olması için eğitiyoruz. Onlara inanıyor ve güveniyoruz yolları açık olsun" diye konuştu.