Çocukluğuna geri döndü

Aslen İzmirli olan şarkıcı Aybüke Albere, yazın gelmesiyle birlikte en güzel tatil günlerini Çeşme'de geçirmeye başladı. Yakın arkadaşı oyuncu Esra Ruşan'ın kızı Gün'le Çiftlikköy'de bir beachte görüntülenen genç müzisyenin keyifli halleri objektiflere yansıdı. Magazin gündeminin en fazla konuşulan isimlerden biri olan başarılı şarkıcı Aybüke Albere'nin yakın arkadaşı Esra Ruşan'ın kızı minik Gün ile denizde geçirdiği eğlenceli dakikalar dikkat çekti.

DENİZDE SU SAVAŞI

Ünlü şarkıcı, eline aldığı su tabancasıyla çocukluk yıllarına geri döndü. Sağa sola ateş edip su fışkırtan güzel solist, çok sevdiği Gün'ün poposuna ve başına öpücük kondurmayı da ihmal etmedi. Daha sonra su tabancasını ele geçiren minik arkadaşı, kendisine ateş edip vurmaya çalıştı.

ŞEZLONG KEYFİ

İSTANBUL'UN yoğunluğundan kaçıp tatile çıkanlardan biri de oyuncu Dilara Aksüyek'ti. Çeşme Ayayorgi Koyu'nda görüntülenen güzel oyuncu, denize girmek yerine telefonuyla vakit geçirip güneşlenmeyi tercih etti. Zaman zaman yerinden kalkıp dolaşan Aksüyek, gününü şezlongda tamamlayıp mekandan öyle ayrıldı. Düzgün fiziğiyle de göze çarpan genç oyuncunun yüzmek yerine neden telefonla vakit geçirdiği ise belli değildi.