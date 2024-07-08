Hayranlarının maç üzüntüsünü unutturdu

1990'lı yılların efsanesi Mustafa Sandal, Çeşme'de 1500 kişiye konser verdi. Konserini milli maç için erteleyen sanatçı Almanya'da oynan Türkiye- Hollanda maçına ilişkin konuştu. Şarkıcı, "Bu akşam hepimiz yüksektik, çok heyecanlıydık. Ama kısmet olmadı" dedi.

'MODUMUZ DÜŞMEYECEK'

Ünlü şarkıcı Sandal, "Türk Milli Takımımız'a bize bu duyguyu ve coşkuyu yaşattığı için kocaman bir alkış rica ediyorum. Onlar bizim çocuklarımız, bizim takımımız. Bu futbol, bazen top popona çarpıyor gol oluyor. Böyle şeyler olabiliyor. Modumuz düşmeyecek. Sanki Türkiye tur atlamışçasına burada buluştuk. Mustiniz bu gece sizlere kavuştu. Maç olmasına rağmen buraya geldiniz ya, kurban olurum lan size. Bu gece bir zaman tüneline gireceğiz. Sizi ne anılara götüreceğim. Sanki maçı kazanmışız gibi coşacağız" diyerek hareketli parçaları arka arkaya sıraladı.

ESKİYE ÖZLEM DUYDU

Stil danışmanlığını eşi Melis Sandal'ın yaptığını dile getiren Musti, gecede iki kostüm giydi. 54 yaşında olmasına rağmen hiçbir parçada yerinde duramayan ve dansçılarıyla birlikte performans sergileyen ünlü popçu, mekanı dolduran herkese temposu yüksek bir program sergiledi. Günümüzde herkesin sosyal medya hileleriyle güzel bir fiziğe sahip olmasını eleştiren Musti, "Eskiden Instagram yoktu. Kızlar, Faceapp yoktu. 'Bakın ben ne kadar mükemmelim' diye bir şey yoktu. Spor yapıp kilo vermek vardı. Her şey orijinaldi, gerçekti" diyerek eskiye olan özlemini dile getirdi.